محافظ كفر الشيخ ورئيس «هيئة الأوقاف» يناقشان سبل استغلال أراضي الدولة

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والمهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، اليوم الأربعاء، سبل استغلال أراضى الدولة والتعاون المشترك بين المحافظة والهيئة في إقامة مشروعات النفع العام والمشروعات الاستثمارية بما يخدم المصلحة العامة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير المساعد للمحافظة، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانونى للمحافظة.

وقال المحافظ إنه سيتم حصر جميع أراضى أملاك الدولة ولاية الأوقاف وتوقيع إحداثياتها من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لاستغلالها في مشروعات النفع العام من خلال البروتوكول المبرم بين محافظة كفرالشيخ وهيئة الأوقاف.

وأضاف المحافظ، أنه ستتم متابعة أعمال اللجنة العليا لحل جميع المشاكل العالقة بين هيئة الأوقاف والمحافظة، حيث تختص اللجنة بدراسة الأملاك والأراضي المتنازع عليها، والمنعقدة طبقاً للاحتياج.

وأكد المحافظ أهمية التطوير بجميع القطاعات بالمحافظة وتوفير جميع الخدمات الاجتماعية ووضع الاستثمارات الحقيقية التي تعود بالنفع على المصلحة العامة للمواطنين وتنمية اقتصاد المحافظة، بما يعمل على تقليل البطالة.

وأوضح المحافظ أنه تمت مناقشة موقف عدد من قطع الأراضي، مكلفا بالمتابعة مع الهيئة والتخطيط العمراني للحد من ظاهرة العشوائيات وتنمية موارد المحافظة والاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، بما يخدم الصالح العام طبقاً للقانون.