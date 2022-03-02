الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني:الرئيس السيسي وضع الصعيد على رأس قائمة خطة التنمية الشاملة

النائب محمد محمود
النائب محمد محمود لبيب

قال النائب محمد محمود لبيب، عضو مجلس النواب، إن الصعيد في مصر وعلى مدى عقود ممتدة قبل ولاية الرئيس السيسي، كان مهملا وبعيد تمامًا عن خطط التنمية، وكان التركيز منصبًا على القاهرة الكبرى، وبعض المدن الساحلية، لكن بمجرد تولي الرئيس السيسي الحكم انقلب الوضع تماما لصالح الصعيد.

ونوه محمود، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إلى تصريحات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول توجيهات الرئيس المستمرة بتطوير الصعيد وتنميته، وتوفير واتاحة عشرات المشاريع الاستثمارية فيه، وتوفير فرص العمل، فهناك اهتمام كبير بمحافظات الصعيد، والرغبة في تحقيق التنمية الشاملة بها، وتنفيذ بعض المشروعات التنموية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الكبير الذى يوليه  الرئيس لمحافظات الصعيد، اتضح مؤخرًا في تخصيص أسبوع لافتتاح المشروعات القومية بالصعيد، والعمل على جعل المحافظات بالصعيد، أكثر جذباً للمستثمرين وتوفير فرص عمل لأبنائه لتقليل الهجرة الداخلية وتحقيق تنمية متكاملة في كافة القطاعات التي تهم المواطن المصري الذي يعيش في الصعيد.

وتابع: “الصعيد يحتضن الكثير من مشاريع حياة كريمة وكلها تبرهن على تحول الاهتمام بالصعيد في عهد السيسي الذي وضع الصعيد على رأس قائمة خطة التنمية الشاملة”.

وعقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة ، لمتابعة جهود الهيئة فيما تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بمحافظات الصعيد، وتحقيق التنمية الشاملة بها، وتنفيذ بعض المشروعات التنموية.

وقال شعراوى، فى بيان له، إن الاجتماع شهد استعراض لعدد من المشروعات الاستثمارية التي ستقوم بتنفيذها الهيئة في محافظات الصعيد لتحديد أولويات ومراحل التنفيذ لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات والتنسيق مع القطاع الخاص بما يحقق توجيهات القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوي معيشية المواطنين بمحافظات الوجه القبلى وتوفير فرص عمل لهم مستدامة لهم.

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التنمية بأثر رجعى

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