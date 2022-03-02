الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العالمى.. حكيم يطرح أغنية «أنا مين» ويحقق ردود فعل واسعة

حكيم
حكيم

طرح النجم العالمي حكيم، أغنيته الجديدة "أنا مين"، من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج، وبمجرد طرحها حققت الأغنية ردود فعل إيجابية وواسعة.

تقول بعض كلمات الأغنية " أنا مين، أنا فى الدنيا دى ضيف، وحيد مع إنى بين ناسى، وبفرح فى الحياة تخاطيف، شايل الدنيا فوق راسى، عرفتوا أنا مين، أنا اللى تملى قلبى حزين، وبضحك بس على نفسى، على أمل إنى أعيش لى يومين، عرفتوا أنا مين، أنا اللى تملى قلبى حزين وبضحك بس على نفسى".

وطرح حكيم، مؤخرًا، أحدث أغانيه بعنوان «كله راح»، على طريقة الفيديو Lyrics، عبر قناته الرسمية على موقع نشر الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ويشكل النجم حكيم حالة خاصة فى الغناء الشعبى العربى، فهو مطرب دائم التطور والتجدد، ويعد من المطربين المهمين على الساحة الفنية، واستطاع أن يصنع اسما مهما فى تاريخ الطرب الشعبى، وخلال مسيرة امتدت لربع قرن صنع حالة فنية متوهجة وطور الموسيقى، شكلا ومضمونا، فصار أحد أبرز نجوم جيله.

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