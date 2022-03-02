رئيس الوزراء يوجه بتيسير إجراءات توريد القمح والالتزام بسداد مستحقات المزارعين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أهمية التنسيق الكامل بين وزيري الزراعة والتموين، بشأن موسم حصاد القمح، وتوريد المحصول من المزارعين، بحيث يتم تيسير إجراءات التوريد، مع الالتزام بالسداد المنتظم لمستحقات المزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

واستعرض الاجتماع تقريرًا حول أبرز محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يُلبي احتياجات السوق المحلية ويقلل فاتورة الاستيراد من الخارج.