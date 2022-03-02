بايدن: روسيا تستهدف المدنيين عمدا فى أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن روسيا تعمد استهداف مناطق مدنية في أوكرانيا.



وأضاف بايدن - عندما سئل أثناء مغادرته البيت الأبيض عما إذا كانت روسيا تتعمد استهداف المدنيين بينما تواصل هجومها العسكري على أوكرانيا: "من الواضح أنهم كذلك، نحن نتابعها عن كثب"، حسبما أوردت صحيفة ذا هيل الأمريكية.



وأشار إلى أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت روسيا قد ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا.



وفتحت المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع تحقيقًا في مزاعم بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك الادعاءات السابقة الناجمة عن احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وتقارير أكثر حداثة حول غزو موسكو الواسع النطاق لأوكرانيا.

وقالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن 136 مدنيًا على الأقل، بينهم 13 طفلاً، قتلوا في أوكرانيا منذ الخميس الماضي فيما أصيب 400.



ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب على القادة الأجانب مساعدة الدول الديمقراطية في العالم، عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن المبادئ.



وأضاف زيلينسكي- خلال لقاء خاص أجرته معه قناة "سي إن إن" الأمريكية بالعاصمة الأوكرانية «كييف» أُذيع جزء منه اليوم الأربعاء، أنه تحدث عدة مرات مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، موجهًا له الشكر على الفرص والدعم الذي قدمه لبلاده.



غير أن زيلينسكي قال: "لم يستمع إليّ بايدن عندما أخبره بأن أوكرانيا ستقاتل بشدة لكن لن نتمكن بمفردنا القيام بذلك ضد روسيا".



وبسؤال زيلينسكي عما إذا حان الوقت لبايدن والدول الغربية الأخرى بإعادة النظر في رفضها لفرض منطقة حظر طيران على أوكرانيا وعدم إرسالها لقوات على الأرض للمساعدة ليس فقط بالمعونة العسكرية بل بالقوة العاملة أيضًا، قال زيلينسكي إنه بالفعل قد طلب من بعض القادة الأجانب بفرض منطقة حظر طيران جوي فوق بلاده.