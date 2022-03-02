الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعيين فاتو بنسودا رئيسة للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا

فاتو بنسودا
فاتو بنسودا

عيّنت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، رئيسة للجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع في إثيوبيا. 

وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان الأرجنتيني فيديريكو فييغاس، في بيان بجنيف، تعيين الغامبية فاتو بنسودا وخبيرين آخرين هما كاري بيتي مورونجي المحامية في المحكمة العليا في كينيا والأميركي ستيفن راتنر أستاذ القانون عضوين في اللجنة التي أنشئت حديثا، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت فاتو بنسودا شغلت منصب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من يونيو 2012 إلى يونيو 2021. 

ولجنة التحقيق الدولية بشأن إثيوبيا التي ستقودها شُكلت لمدة عام واحد قابلة للتجديد إذا لزم الأمر، بقرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 17 ديسمبر الماضي.

ومنذ اندلاعها في نوفمبر 2020 ، شهدت الحرب التي بدأت في تيغراي (شمال إثيوبيا) ثم امتدت بعد ذلك إلى مناطق أمهرة وعفر المجاورة، انتهاكات من قبل كل الأطراف.

وفي نوفمبر الماضي جمع تقرير مشترك لمكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، أدلة على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في هذا النزاع. 

وتم تكليف الخبراء الثلاثة المعينين من الأمم المتحدة التحقيق وجمع الأدلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ الثالث من نوفمبر 2020 من قبل جميع أطراف النزاع في إثيوبيا بهدف تحديد المسؤولين قدر الإمكان وملاحقتهم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طرح قرار إنشاء اللجنة وتم تبنيه بأغلبية 21 صوتًا من أصل 47 دولة عضوًا في مجلس حقوق الانسان، مقابل 15 صوتا ضد النص (بما في ذلك الصين والعديد من الدول الإفريقية) وامتناع 11 عضوا عن التصويت، خلال جلسة استثنائية للمجلس

فاتو بنسودا الامم المتحدة لجنة تحقيق في معلومات انتهاكات حقوق الانسان إثيوبيا تيجراي

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