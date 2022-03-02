الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية: سقوط 498 من العسكريين في أوكرانيا وإصابة 1597 آخرين

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل 498 من جنودها وإصابة 1597 آخرين منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حسب ما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، طالب الجيش الأوكراني، أمهات الجنود الروس الذين أُسروا في المعارك إلى القدوم إلى كييف لتسلم أبنائهن، وذلك في محاولة على ما يبدو لإحراج موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان، إن "قرارًا اتُخذ بتسليم الجنود الروس الأسرى لأمهاتهم إذا جئن لتسلمهم في أوكرانيا، في كييف".

وأوضحت، أنها أسرت عشرات العسكريين الروس، وتنتشر على المواقع الإلكترونية تسجيلات مصورة بالهاتف يظهر فيها شبان بزي عسكري يبدو عليهم الارتباك ومن دون سلاح.

ونشرت وزارة الدفاع أرقام هواتف وعنوان بريد إلكتروني، لتوفير معلومات بشأن روس أسرى، فيما دعيت الأمهات للقدوم إلى كييف لتسلم أبنائهن المفقودين.

وجاء في بيان الوزارة موجهةً حديثها لأمهات الأسرى: "سيتم استقبالك وأخذك إلى كييف حيث سيعاد ابنك لك".

وأضاف: "بعكس فاشيي (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، نحن الأوكرانيون لا نشن حربًا على الأمهات وأبنائهن الأسرى"، حسب بيان كييف.

ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إن الأمم المتحدة لن تتخلى عن الشعب الأوكراني، مضيفًا" أنه لدينا "قشعريرة" جراء إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأهبا نوويا".

وأكد أمين عام الأمم المتحدة، على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وحماية أراضيها، منوهًا بأن مئات آلاف الأوكرانيين فروا خارج حدود بلدهم"، وذلك بحسب ما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل.

وأوضح جوتيريش، أن العاصمة الأوكرانية محاصرة من كافة الجهات، مطالبا بضرورة وقف القتال في أوكرانيا"، لافتا إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية للأوكرانيين".

وفي وقت سابق، قال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل طلب من مركز الأقمار الصناعية التابع له في مدريد تقديم معلومات استخبارية لأوكرانيا بشأن تحركات القوات الروسية، وإن دول الاتحاد عازمة على زيادة دعمها العسكري لكييف.

الدفاع الروسية أوكرانيا جنودها المعارك الجيش الأوكراني الجنود الروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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