31 مارس.. الحكم على المتهم بقتل والده بالقاهرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة شخص قتل والده بالخطأ بعدما انهال عليه بالضرب بـ"عصا خشبية" في مصر القديمة، لجلسة 31 مارس الجاري، للنطق بالحكم.

جاء في أمر الإحالة، أن المتهم "سيف.ن" 27 سنة، ضرب المجني عليه والده نصر نصر سيف الدين بأن أمسك عصا خشبية وانهال عليه ضرباً، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير للصفة التشريحية المرفق بالأوراق، ولم يقصد بذلك قتله ولكن أفضى إلى موته.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص "عصا خشبية" دون ضرورة لإحرازها، وبسؤال المتهم عن التهمة الموجه إليه، قرر أنه لا يعلم ما حدث حينها ولم ير والده إلا في المستشفى بعد الواقعة.

وقالت شقيقة المتهم وابنة المجني عليه أمام النيابة، إن وقت حدوث الواقعة كان شقيقها موجودًا في المنزل، ووالدي جاء إلى البيت متعصب بيزعق مش عارفين ليه وكان بيشتم أخويا، وكان شقيقي يحاول تهدئته لكن هو كان متعصبًا جدًا.

وأضافت أن والدها ضربه بعصا خشبية كانت معاه على رأسه أخويا خدها منه وضربه بها على رأسه، وأنا كنت بطلع أصرخ من البلكونة، وعند عودتي رأيت والدي ملقي في وسط المنزل وبينزف من رأسه، وأخويا كان عنده حالة هيستريا وبيشتم، بسبب ضرب والدي له مكان عملية في الجيوب الأنفية.

وتابعت، والدي كان دائم التشاجر معنا دون سبب، وكانت هناك خلافات بسيطة بين شقيقي ووالدي لكنها خلافات عادية بين أب وابنه، "قرايبنا كانوا بيقولوا لوالدي حرام عليك إللي بتعملوا في ابنك".

وأكدت أن هذه أول مرة يتعدى فيها شقيقي على والدي، وتجمعها مع شقيقها علاقة طيبة وكان يعوض دور الأب لها، ولم يسبق له وجود أي سلوك عدواني لشقيقي معي أو مع الآخرين، وأودع شقيقها في مصحة نفسية فترة بسيطة بسبب والدها، والدكتور قال لوالدتي "خدي ابنك وهاتيلي جوزك هو إللي عايز يتعالج".