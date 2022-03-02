حبس عصابة للاتجار فى المخدرات بالجيزة

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، قرارا بحبس 4 أشخاص "لاثنين منھم معلومات جنائية"، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجيه لهم تهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار في الحشيش، والأقراص المخدرة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.

كانت معلومات قد وردت لرئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، مفادها قيام 4 أشخاص "لاثنین منھم معلومات جنائیة"، مقیمین بنطاق محافظتى "الفیوم – الجیزة" بمزاولة نشاط إجرامى فى الاتجار بالأسلحة الناریة والمواد المخدرة، مُتخذین من إحدى الشقق المستأجرة بعقار كائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطھم الإجرامى.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم حال استقلالھم سیارتین بدائرة القسم وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشیش وزنت حوالى 400.13 كیلو جرام، عدد من الأقراص المخدرة، بندقیة آلیة، 4 بنادق خرطوش – 2 طبنجة، 6 خزن متنوعة، عدد من الطلقات مختلفة الأعیرة، 4ھواتف محمولة، مبلغ مالى».

وبمواجهتهم أقروا بحیازتھم للأسلحة الناریة والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسیارتین والھواتف لتسھیل ترویجھا والمبلغ المالي من حصیلة بیعھا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.