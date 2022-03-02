الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«عز الغياب».. فضل شاكر يطرح رابع أغنيات ألبومه الجديد «بجامل ناس» (فيديو)

فضل شاكر
فضل شاكر

طرح المطرب فضل شاكر، اليوم الأربعاء، أحدث أغنياته من ألبوم “بجامل ناس” والتي تحمل عنوان “عز الغياب”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ومن كلمات الشاعر  احمد الصانع، وألحان عبدالقادر الهدهود، وتوزيع أحمد أسدي مكس وماستر جاسم محمد، هندسة صوت ابراهيم الكستي.
 

كلمات الأغنية

جيت من عِز الغياب وقلت أشوفك

وآتمنى إنّك : تكون إبخير وسالي

يا مْبدّل أمْنِك إبْـ قربي بـ خوفك !

وش جرالك فالغياب ، ووش جرالي

غيّرك وقتك ..! وأحزانك تحوفك ..!

منته ذاك إللي عشقت ، وغاب تالي !

ويشهد الله . . كل ما مرّت طيوفك

قلت يا رب : تسعِد إللي ~ مَر بالي

ماني متخيّل ، أمانيّك ~ تطوفك

وما هقيتك راح تبكي من سؤالي

حتى لو شانَت لياليك ~ وظروفك

ليش ترضى بالرخيص وإنت غالي !؟

وطرح فضل شاكر مؤخرًا، أغنية “دمعة” وهي ثالث أغنيات ألبوم فضل شاكر الجديد “بجامل ناس” ومن المقرر طرحها خلال أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” حيث طرح على مدار الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم الأولى تحمل اسم الألبوم من كلمات محمد الجمال وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وإشراف عام إياد النقيب وإنتاج شركة "روتانا".

والأغنية الثانية بعنوان “توقعني” وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمد القاسمي والملحن إبراهيم الغانم والموزع الموسيقي جوزيف دمرجيان ومهندس الصوت جاسم محمد والأغنية تنفيذ وإشراف موسيقي رامي شفيق ومهندس صوت إبراهيم الكستي ومدير الديجتال محمود الحوامدة.

ويعود النجم اللبناني فضل شاكر إلى طرح الألبومات الغنائية بألبوم  “بجامل ناس” وذلك بعد غياب دام 13 عاما منذ اخر ألبوماته الغنائية الذي حمل اسم “بعدا عالبال” والذي تم طرحه في عام 2009.

ويضم ألبوم “بجامل ناس” 6 أغنيات فقط تعاون فيهم مع كبار صناع الموسيقى من مصر والوطن العربي ومن المقرر طرحهم بشكل متتالي على مدار الأيام المقبلة.

فيديوهات روتانا ألبوم حمل فضل شاكر شكل ليمان ملح غنائى شركة روتانا مطرب

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وائل لطفي

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