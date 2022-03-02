الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بكرداسة

حريق
حريق

نشب حريق  داخل شقة بمركز كرداسة، اليوم الأربعاء،  ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماده والسيطرة عليه.

 على الفور تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بكرداسة . 


على الفور دفعت ادارة الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ٢ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

تبين من التحريات والمعاينات أن الحريق وقع بشارع البوستة - الطريق الابيض – المعتمدية - كرداسة.  

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

وقامت القوات بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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وائل لطفي

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