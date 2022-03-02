الجيش الأوكراني يوجه رسالة لأمهات الجنود الروس

طالب الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أمهات الجنود الروس الذين أُسروا في المعارك إلى القدوم إلى كييف لتسلم أبنائهن، وذلك في محاولة على ما يبدو لإحراج موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان، إن "قرارا اتُخذ بتسليم الجنود الروس الأسرى لأمهاتهم إذا جئن لتسلمهم في أوكرانيا، في كييف".

وأوضحت الوزارة، أنها أسرت عشرات العسكريين الروس. وتنتشر على المواقع الإلكترونية تسجيلات مصورة بالهاتف يظهر فيها شبان بزي عسكري يبدو عليهم الارتباك ومن دون سلاح.

ونشرت وزارة الدفاع أرقام هواتف وعنوان بريد إلكتروني، لتوفير معلومات بشأن روس أسرى، فيما دعيت الأمهات للقدوم إلى كييف لتسلم أبنائهن المفقودين.

وجاء في بيان الوزارة موجهةً حديثها لأمهات الأسرى: "سيتم استقبالك وأخذك إلى كييف حيث سيعاد ابنك لك".

وأضاف: "بعكس فاشيي (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، نحن الأوكرانيون لا نشن حربًا على الأمهات وأبنائهن الأسرى"، حسب بيان كييف.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن مجموعة القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا ستواصل القيام بعملية عسكرية خاصة هناك حتى تحقيق أهدافها.

وقال شويجو، في تصريحات له، إن ما سماه "حماية روسيا من تهديد عسكري من الغرب هي المهمة الرئيسية للعملية الخاصة في أوكرانيا".

وذكر شويجو أن الجيش الروسي لا يحتل الأراضي الأوكرانية، بل يتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم، مؤكدًا أن الضربات أثناء العملية لا تستهدف إلاّ المنشآت العسكرية وتُنفذ باستخدام أسلحة عالية الدقة فقط.

وقال شويجو: إن الجانب الأوكراني "يستخدم المدنيين كدروع بشرية جراء الاشتباكات والأعمال القتالية".

هذا، وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عزمها توجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة للمنشآت التكنولوجية التابعة للأمن الأوكراني؛ بهدف اعتراض الهجمات الإعلامية ضد روسيا، بحسب البيان .