مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث سير بأطفيح

لقي شخص مصرعه وإصابة ٥ آخرين في حادث تصادم سيارتين باطفيح وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين ووفيات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلي موقع الحادث، وتبين وقوع حادث طريق 21 أمام قرية القبابات – أطفيح وإصابة 5 أشخاص ومصرع آخر.. تم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووجه اللواء محمد نصر لبنه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالدفع بأوناش المرور لإزالة آثار حادث وتسيير حركة المرور، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.