وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وأوكرانيا يبحثان تقديم المساعدات الإنسانية لكييف

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جونغ وي-يونغ، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، المساعدات الإنسانية لكوريا الجنوبية ومشاركتها في العقوبات الدولية ضد موسكو.



وأعرب جونغ - خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية - عن أسفه لسقوط ضحايا في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن بلاده وافقت على تقديم 10 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إلى حكومة أوكرانيا وشعبها.



وقال جونغ إنه بناءً على طلب أوكرانيا، سوف تسلم كوريا الجنوبية الملابس الواقية وأدوات الإسعافات الأولية والقفازات الطبية والأقنعة الطبية والبطانيات وما إلى ذلك إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.



وبدوره، أعرب كوليبا، عن امتنانه لدعم الحكومة الكورية الجنوبية وشعبها، قائلًا إنه لن ينسى التضامن والدعم الذي أبدتهما الحكومة الكورية وشعبها خلال هذا الوقت العصيب.



وأدان وزير الخارجية الكوري الجنوبي، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنها انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، معربًا عن دعم بلاده لجهود أوكرانيا لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية.