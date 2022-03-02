تحالف «أوبك +» يقرر زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا لشهر أبريل

قررت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها المستقلون " تحالف أوبك + " ، في اجتماع وزاري اليوم الأربعاء، عبر الفيديو ، الإبقاء على سياسة زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري لشهر أبريل المقبل على الرغم من توتر الأسواق نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.



وذكر بيان لمنظمة أوبك اليوم ، أن القرار جاء في ختام الاجتماع الوزاري السادس والعشرين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك برئاسة السعودية وروسيا.



وذكر البيان أنه لوحظ أن الأساسيات الحالية لسوق النفط والتوقعات المستقبلية تشير إلى أن السوق متوازن بشكل جيد وأن التقلبات الحالية ليست ناتجة عن التغيرات في أساسيات السوق ولكن بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية.



وأشار البيان إلى عقد الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لأوبك والمنتجين المستقلين في 31 مارس الجاري .