الكويت: تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 528 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 620 ألفًا و980 إصابة.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند -في بيان اليوم الأربعاء - إنه تم تسجيل 946 حالة تعافٍ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 610 آلاف و295 متعافيًا، موضحًا أن نسبة حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 98.3%.



وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 46 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 8 آلاف و145 حالة.