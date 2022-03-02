رئيس أوكرانيا: أخبرت بايدن بأننا سنقاتل بشدة لكن لن نتمكن بمفردنا القيام بذلك

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب على القادة الأجانب مساعدة الدول الديمقراطية في العالم، عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن المبادئ.



وأضاف زيلينسكي - خلال لقاء خاص أجرته معه قناة "سي إن إن" الأمريكية بالعاصمة الأوكرانية «كييف» أُذيع جزء منه اليوم الأربعاء، أنه تحدث عدة مرات مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، موجهًا له الشكر على الفرص والدعم الذي قدمها لبلاده.



غير أن زيلينسكي قال: "لم يستمع إلي بايدن عندما أخبره بأن أوكرانيا ستقاتل بشدة لكن لن نتمكن بمفردنا القيام بذلك ضد روسيا".



وبسؤال زيلينسكي عما إذا حان الوقت لبايدن والدول الغربية الأخرى بإعادة النظر في رفضها لفرض منطقة حظر طيران على أوكرانيا وعدم إرسالها لقوات على الأرض للمساعدة ليس فقط بالمعونة العسكرية بل بالقوة العاملة أيضًا، قال زيلينسكي إنه بالفعل قد طلب من بعض القادة الأجانب بفرض منطقة حظر طيران جوي فوق بلاده.



وتابع زيلينسكي أن قضية فرض حظر طيران جوي على أوكرانيا يساعد في الأمر، وأن هذا لا يعني استدراج قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في الحرب الدائرة في بلاده.