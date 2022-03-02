الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجارديان» تكشف أسباب استدعاء الكونجرس 6 من محامين ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على قرار لجنة التحقيق في الكونجرس، باستدعاء 6 من محامين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أزمة الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي يوم 6 يناير من عام 2021. 

وأكدت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، أن اللجنة أصدرت مذكرات استدعاء جديدة لعدد من محامين ترامب المشتبه في مشاركتهم في جهود لوقف التصديق على فوز جو بايدن في انتخابات 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن مذكرات الاستدعاء - التي تمت الموافقة عليها قبل ساعات من خطاب حالة الاتحاد الأول لبايدن، استهدفت الوثائق والشهادات لكل من كليتا ميتشل، وكورت أولسن، وكاثرين فريس، وفيليب كلاين، وكينيث تشيسبرو، ومضيفة برنامج ون أمريكا نيوز الموالية لترامب، كريستينا بوب.

ونقلت الصحيفة عن بيني طومسون، رئيس اللجنة، قوله "تسعى اللجنة للحصول على معلومات حول محاولات تعطيل أو تأخير التصديق على الأصوات الانتخابية وأي جهود لتغيير نتائج انتخابات 2021 بشكل غير منطقي".

وتابع طومسون: "الأفراد الستة الذين استدعيناهم اليوم جميعًا لديهم المعرفة المتعلقة بهذه الأمور، وسيساعدون اللجنة على فهم أفضل لجميع الاستراتيجيات المختلفة المستخدمة للتأثير المحتمل على نتيجة الانتخابات".

وأفادت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، أن مذكرات الاستدعاء تعكس تركيز اللجنة على مخططات ترامب لوقف حصول بايدن على الموافقة على فوزه في الانتخابات، حتى يتمكن شركاء الرئيس السابق من شراء الوقت لاختيار المجالس التشريعية في الولاية وإرسال قوائم مزيفة للناخبين لإعادة ترامب إلى منصبه مرة أخرى.

وكانت صحيفة الجارديان قد كشفت في وقت سابق، أن ترامب نفسه كان متورطًا بشكل وثيق في مخطط الهجوم على مبنى الكابيتول، ودعا ترامب إلى "غرفة حرب" التي أقيمت في فندق ويلارد في واشنطن في الليلة التي سبقت هجوم الكابيتول لمناقشة سبل منع تصديق فوز بايدن.

وقالت الصحيفة، كان بوب ويلادر من بين عملاء ترامب المشاركين في عملية الهجوم، حيث انضم إلى الفريق القانوني في الفندق بقيادة المحامي السابق لترامب رودي جولياني ومحامي ترامب الآخر، جون إيستمان.
 

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