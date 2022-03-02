محمود توفيق في «وزراء الداخلية العرب»: نواجه الإرهاب ونجفف منابعه

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن الوزارة تعمل على مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فضلًا عن تصحيح المفاهيم المغلوطة للمحكوم عليهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف وزير الداخلية - في كلمته - على هامش مشاركته بمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد حاليا بتونس، أن الداخلية المصرية وجهت ضربات أمنية للعصابات المنظمة، وتم التصدي لمحاولات إغراق المنطقة العربية بالمخدرات.



وتابع: نهتم بملف حقوق الإنسان، واستبدلنا السجون التقليدية بمراكز للإصلاح والتأهيل، وننفذ فاعليات تدريبية وبحثية كبيرة، حول الإعلام الأمني والتصدي للشائعات، وتم توفير 222 منحة دراسية للكوادر العربية في أكاديمية الشرطة لسنة 2021 / 2022.



- وزيرالداخلية، الجمهورية التونسية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى للمشاركة فى أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتي تبدأ فعالياتها الثانى من مارس بالعاصمة التونسية، حيث كان فى استقباله لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج، وزير الداخلية التونسي والسفير المصري لدى الجمهورية التونسية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وكبار قيادات وزارة الداخلية التونسية.



وأكد وزير الداخلية لدى وصوله إلى العاصمة التونسية أهمية المشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس في ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر المتطرف.



كما وجه الشكر لنظيره التونسى على ما لاقاه الوفد المصرى من حفاوة وترحيب منذ وصوله إلى الأراضي التونسية، مشيداً بالجهود الدؤوبة التي بذلتها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات دورتها الوزارية السنوية.