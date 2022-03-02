الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محلية النواب» تتفقد مشروعات إنتاجية بالمنطقة الصناعية في المنيا

المهندس أحمد السجينى
المهندس أحمد السجينى

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية بالمنطقة الصناعية بالمنيا، حيث تفقد الوفد  مصنع المتحدة لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية، والذي تبلغ تكلفة رأس المال 100 مليون جنيه بقدرة إنتاجية 10طن يومي، ويصدر المصنع منتجاته لعدد من الدول الأوروبية وأمريكا، وخاصة منتجات البصل والثوم المجفف.

 كما تفقد الوفد شركة الفاستون لكربونات الكالسيوم، ويبلغ رأس مال الشركة 180 مليون جنيه وبقدرة إنتاجية 8 أطنان شهري من خلال 3 خطوط إنتاج وتنتج الشركة كربونات الكالسيوم ودورة التلك، وتصدر منتجاتها إلى 16 دولة.

كما تفقد وفد اللجنة شركة جيزة لتنمية الصعيد (الملابس الجاهزة)، التى يبلغ رأس مالها 170 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 450 ألف قطعة شهريا، ويصدر المنتج إلى 18 دولة أوروبية وأمريكا وكندا.

وشهدت الجولة تفقد اللجنة المجمع الصناعي بالمنيا الذي يضم 68 وحدة، منها 9 وحدات بمساحة 800 متر، و49 بمساحة 400 متر، وهى متعددة الأنشطة، وتبلغ تكلفة الإنشاء 272 مليون جنيه، ويبلغ سعر المتر في الوحدة 3944 جنيها، على 10 سنوات، ويستطيع المتقدم للوحدة أن يحصل على قرض تمويل من 10 إلى 15 مليون جنيه لإقامة مشروع، فيما تم تحديد سعر المتر فى الوحدة إلايجار مبلغ 20 جنيه ونصف، والمجمع كامل الترفيق.

كما تفقد وفد اللجنة شركة نيل مصر للاستثمارات الصناعية برأس مال 10 ملايين جنيه، وبطاقة إنتاجية 500 كيلو/ساعة من خلال خط إنتاج واحد، لإنتاج"بطاطس نصف مقلية".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، اللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام مساعد المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب من مراكز المحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

 ويرافق الوفد البرلماني فى الزيارة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.

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