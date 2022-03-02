«علاج الإدمان»: إنشاء رابطة تطوعية تضم 32 ألف على مستوى الجمهورية

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق اتخذ العديد من الخطوات بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة التعاطي بين فئات الأطفال والمراهقين، من خلال تنفيذ برامج لتنمية المهارات الحياتية بين النشء والشباب، بتضمين مكون علمي عن أضرار التدخين والمخدرات داخل المناهج التعليمية وتنفيذ دليل “اختار حياتك لتوعية الطلاب بأضرار التدخين والتعاطي" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 2000 مدرسة سنويا بمتوسط استهداف 2000 ألف طالب وطالبة سنويا.

وأضاف في تصريحات، أنه يتم تنفيذ برامج توعوية داخل 750 مركز شباب ونادى، كذلك إعداد كودار تطوعية وانشاء رابطة تضم 32 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية وتدريبهم على برامج الوقاية من الإدمان وافتتاح 4 بيوت للتطوع بجامعات "القاهرة، حلوان، سوهاج، الزقازيق، باستهداف أكثر من 100 ألف طالب وطالبة ويتم الاستعانة بهم لنقل رسائل التوعية للفئات الأصغر سنا، كما تم انتاج 8 مراحل من الحملة الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة كابتن محمد صلاح والشخصيات المؤثرة بإجمالي مشاهدات 162 مليون على وسائط التواصل الاجتماعي كذلك تدشين حملة إعلامية بعنوان "المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش " خلال رمضان 2021 وحققت 33 مليون مشاهدة، وساهمت في زيادة الاتصالات على الخط الساخن للعلاج من الإدمان 400 % ووصل عدد المشاركين بالصفة الرسمية للصندوق لأعلى الفيسبوك 2 مليون مشترك منهم 85% دون سن 35 عاما.

وأشار إلى أنه تم دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل من خلال التوسع في عيادات علاج الأطفال والمراهقين وكذلك برامج إرشاد اسرى للتوعية بالتعامل مع الأطفال المتعاطين وكذلك بناء قدرات الكوادر البشرية على التعامل مع حالات الأطفال والمراهقين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الذى تنظمه كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة أسيوط بمدينة الغردقة تحت عنوان “اتجاهات معاصرة نحو غدا مشرق للطفولة المبكرة .. تحديث الواقع وأفاق المستقبل”.