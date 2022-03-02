إفريقيا تسجل 11.2 مليون إصابة و249 ألف حالة وفاة بكورونا

ذكرت (المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها) التابعة للاتحاد الأفريقي، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الأفريية بلغ 11 مليونا و235 ألف إصابة ، في حين وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 249 ألفا و150 حالة وفاة فيما تعافى 10 ملايين و407 آلاف شخص، وذلك منذ بدء الجائحة.

وأوضح بيان صادر عن "المراكز الأفريقية" أن نسبة التحصين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالقارة بلغ 12.3 % فيما حصل 17.5 % على جرعة واحدة و0.9 % على جرعة معززة.

وأشار إلى أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3% من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 % من النسبة العالمية.

وعن ظهور تحورات فيروس كورونا، ذكر البيان أن 48 دولة أبلغت عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة لمتحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة أبغت عن متحور "أوميكرون".

وبينت "المراكز الأفريقية" أن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ 8 دول وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق ترصد الفيروس سريع الانتشار، أوصت الدول الأعضاء بالاستمرار في تتبع المتلازمات مثل الانفلونزا والترصد الجيني للفيروس وتتبع المخالطين وإخطار وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء، واستمرار حملات التوعية واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.