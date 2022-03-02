الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: سفارتنا فى أوكرانيا انتقلت لمدينة ليوبول ولن تغادر البلاد

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لوجي دي مايو عن أن سفارة بلاده لن تغادر أوكرانيا، حيث إنها انتقلت فقط لمدينة ليوبول (غرب ـ 70 كم عن الحدود البولندية).

وقال دي مايو - في تصريح أوردته وكالة (آكي) الإيطالية، اليوم الأربعاء - "إن السفير الإيطالي في كييف بيير فرانشيسكو تزاتزو ينتقل الآن لمدينة أخرى بأوكرانيا، حيث نعيد تشكيل سفارتنا ونشرع بإدارة حالة الطوارئ، لذلك سيكون العمل دون مغادرة أوكرانيا، بل بتغيير المدن فقط".

وأضاف أن السلك الدبلوماسي يظهر شجاعة كبيرة، لافتا إلى أن السفير تزاتزو كان ضمن آخر السفراء الذين غادروا كييف، واستقبل في الأيام الأخيرة مئات الإيطاليين بمقر إقامته ثم نقله إلى الحدود.

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