الرئيس التونسى يستقبل وزراء الداخلية العرب بقصر قرطاج

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، وزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الرئيس التونسي تسلّم الدرع التذكارية للمجلس، من الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

بدأت اليوم، في العاصمة التونسية، فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، واتحاد المغرب العربي، الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة اليوروبول، مشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وخلال افتتاح فعاليات الدورة الحالية، رحبت رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن، بوفد وزراء الداخلية العرب، مؤكدة أن أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، تعكس حرص تونس على تعزيز العمل العربي المشترك المعني بتحقيق الأمن العربي.

وقالت بودن، في كلمتها، إن هذه الدورة تشكل محطة مهمة لتوحيد الرؤى في ظل وضع إقليمي بالغ التعقيد من خلال الجريمة المنظمة عابرة للحدود، فضلاً عن التغيرات المناخية والهجرة غير الشرعية.