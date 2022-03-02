ابن الشرقية العائد من أوكرانيا: «وقفة الدولة ومسؤوليها بجوارنا لا تُنسى» (فيديو)

سرد الطالب إبراهيم حسن العتباني، بالمرحلة الجامعية الرابعة كلية طب- أحد العائدين من أوكرانيا- تفاصيل رحلته وخروجه من كييف عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حتى وصوله إلى أرض الوطن بسلام عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل سبل الأمان لعودة الطلاب الدارسين في أوكرانيا.

استهل العتباني ابن محافظة الشرقية حديثه لـ"الدستور" بالشكر للرئيس السيسي وكل المسؤولين على جهودهم لعودة طلاب مصر العالقين فى أوكرانيا إلى أرض الوطن، لافتا إلى التسهيلات وحسن المعاملة التي تلقاها الطلاب المصريين، دون غيرهم من الجنسيات الأخرى، بسبب تدخل الدولة المصرية وقياداتها وتوجيهاتهم بتسهيل سبل العودة لمصر، معقبا: “وقفة الدولة ومسؤوليها بجوارنا لا تُنسى”.

وقال الطالب إبراهيم حسن أنهم قطعوا مسافة تقارب ال18 ساعة، حتى وصلوا لحدود رومانيا، بعد أن تمكنوا بصعوبة من الوصول لحافلات تقلهم إلى هناك، مضيفا: “الوضع كان غير آمن بسبب الضرب المستمر، وأن الدولة المصرية ومسؤليها كانوا على تواصل دائم مع المصريين لتوجيههم كيف يجتازون هذه المرحلة”.

وأضاف أنه بمجرد الوصول لحدود رومانيا وجدوا تسهيلات كبيرة فى الدخول، مؤكدا أنهم قد تفاجئوا مما وفرته السفارة المصرية فى رومانيا للطلاب، لتيسير إقامتهم وعودتهم للوطن.

ومن جانبه، قال حسن العتبانى، والد الطالب، إنه منذ بداية الأمر عاشت الأسرة لحظات رعب وفزع، مضيفا: “عشنا أيام لا توصف ومهما شكرنا جهود الدولة لن نوفيها حقها”.