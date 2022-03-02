الأربعاء 02 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كيف تجعل منزلك اَمنًا من الحوادث الكهربائية؟

الكهرباء
الكهرباء

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن آليات كيفية الحفاظ على أمن المنزل وسلامة ساكنية، فيما يتعلق باستخدامات الطاقة الكهربائية من قبل المشتركين بقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر نشرته اليومية التي يقدمها عبر الصفحة الرسمية للجهاز على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تصدر بعنوان "معلومة اليوم"، أن هناك عدد من الأجراءات الاحترازية يجب اتباعها من قبل المشتركين بالمنازل لحفظ أمن وسلامة المنزل وسلامتهم.

ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر نشرته اليومية، أن الأسباب التي تؤدى إلي عدم الأمان للمنزل هي عدم الالتزام بالأتي: 

كيف تجعل منزلك اَمنا من الحوادث الكهربائية

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقدم بعض النصائح للحفاظ على سلامة أسرتك:

١-عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفرش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

٢-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

٣-وضع أغطية السلامة على جميع المقابس التى يمكن للأطفال الوصول إليها.

٤-تأكد من أن جميع الدوائر الموجوده بالقرب من مصادر المياه قد تم تأمينها بقواطع ارضية

٥-تبديل المقابس الجدارية التالفة.

مرفق الكهرباء منزلك ا منا الحوادث الكهربائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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