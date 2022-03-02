الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان العربي يثمن التقدم الكبير في تعزيز حقوق الإنسان بالسعودية

عادل العسومي
عادل العسومي

ثمن عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال تشريعاتها وأنظمتها القضائية والعدلية والإدارية.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الأربعاء خلال لقاء "العسومي" مع رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد في مقر الهيئة بالرياض، وذلك قبيل توجه رئيس البرلمان العربي إلى المغرب على رأس وفد للمشاركة في أعمال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ومنتدى الحوار البرلماني.
وأشاد "العسومي"، خلال اللقاء، بما اتخذته المملكة العربية السعودية من تدابير تنفيذية متوالية تعكس فاعلية تلك القوانين، وتعبّر عن إرادة سياسية نحو كل ما من شأنه رفاهية الإنسان السعودي وحماية وتعزيز حقوقه واحترام كرامته.
وأكد أن المملكة العربية السعودية انطلقت في خطى ثابتة وناجحة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال تفعيل منظومة وطنية لحقوق الإنسان، معززة باللوائح والأنظمة التي تصون الحقوق على المستوى الوطني، وتسهم في حمايتها، مثمنا التزام المملكة بدعم القيم العالمية لحقوق الإنسان وتفاعلها الإيجابي والفعال مع النظام الدولي لحقوق الإنسان بآلياته المختلفة.
وأشار إلى أن "رؤية المملكة 2030"، تتضمن خططاً وبرامج تهدف إلى جعل السعودية نموذجاً رائداً على كافة الأصعدة وخاصة في مجال حقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

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وائل لطفي

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