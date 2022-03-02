السفير الروسي في لندن: لا نستبعد قطع العلاقات مع بريطانيا

قال السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، إنه لا يستبعد احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وبريطانيا، مؤكدًا أن البلدين ليسا في حالة حرب.

وأضاف كيلين، في تصريحات صحفية لقناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الأربعاء، أن: "هذا الاحتمال قائم دائمًا، ولكننا لسنا في حالة حرب"، موضحًا أن قطع العلاقات الدبلوماسية سيعني مغادرة دبلوماسيي البلدين من العاصمتين الروسية والبريطاني.

وفيما يتعلق بخطابه أمام البرلمان البريطاني، قال كيلين: "كان يجب أن ألقي خطابًا أمام البرلمان بالأمس، لكنهم ألغوه"، مشيرًا إلى أنه جرى إلغاء كلمة له أيضًا في كلية الاقتصاد بلندن.