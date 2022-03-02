سكرتير مجلس الأمن الروسي يبحث مع نظيره الهندي التعاون الأمني

أكد مصدر في مجلس الأمن القومي الروسي، أن سكرتير المجلس «نيكولاي باتروشيف»، بحث هاتفيًا مع مستشار حكومة الهند لشؤون الأمن القومي «أجيت دوفال»، التعاون الأمني بين البلدين.

وقال المصدر، بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية اليوم الأربعاء: «ناقش نيكولاي باتروشيف مع أجيت دوفال حالة وآفاق التعاون الأمني الروسي الهندي».

وأشار المصدر إلى أن «باتروشيف» التقى «أجيت» - خلال زيارته إلى نيودلهي في نوفمبر الماضي - وناقش الجانبان خلالها خطط تعزيز التعاون بين الدولتين، مع التركيز على التعاون في قضايا أمن المعلومات.