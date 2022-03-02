الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كازاخستان يكلف وزارة الدفاع بتحديث الجيش

قاسم زومارت
قاسم زومارت

كلَّف رئيس كازاخستان، قاسم زومارت توكاييف، وزارة الدفاع، بتحديث هيكل وتركيب القوات المسلحة، مع الأخذ في الاعتبار التهديدات الحالية للأمن العسكري.

وأفاد المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخية، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية، اليوم الأربعاء، بأن "توكاييف" شدد على ضرورة تحسين الإدارة العسكرية باستخدام أحدث الأساليب الرقمية.

وبحسب الخدمة الصحفية للرئاسة، فقد جرى عقد اجتماع حول مواصلة تطوير الجيش في وزارة الدفاع بقيادة توكاييف، وجاء في البيان أن "الرئيس أصدر تعليماته لقيادة وزارة الدفاع لتحديث هيكل وتركيب القوات المسلحة، مع مراعاة التهديدات الحالية للأمن العسكري".

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وائل لطفي

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