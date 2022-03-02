وزير الدفاع البريطاني: روسيا متأخرة في تحقيق أهدافها بأوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن روسيا متأخرة في تحقيق أهدافها بأوكرانيا بشكل كبير، إلا أنه أعرب عن مخاوفه من أن يتحول القصف بالمدن الأوكرانية نحو الأسوأ.

وتابع في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" البريطانية أنه “رغم وجود صور لقوات روسية في قلب مدينة خاركيف إلا أنهم لا يسيطرون عليها”، مضيفا أنهم يتكبدون خسائر وأنهم يتقدمون بشكل بطيء، وأن روسيا تكبدت خسائر أكبر من توقعاتها مما دفعها إلى تبديل تكتيكاتها في أوكرانيا.

وحول العاصمة كييف، قال والاس إن القافلة الروسية المتجهة إلى العاصمة ربما توقفت لعدد من الأسباب، مشيرًا إلى احتمال معاناة روسيا من مشكلات في سلسلة التوريد واستغلال القوات الأوكرانية لذلك.

كما أعرب والاس عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يهتم كثيرا بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، من قبل الدول الغربية، وأنه ربما قاس الأوضاع على عقوبات عام 2014 ليرى إن كانت بلاده تتحمل العقوبات مرة أخرى.

ولفت إلى أن روسيا ستحاول ببطء محاصرة المدن والعبور من خلالها أو قصفها، معربا عن خوفه من أن تشتد أعمال القصف.