موسكو: الاستعدادات جارية لعقد القمة الروسية - الإفريقية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الرئاسي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، أنه جارِ الآن الاستعداد لعقد القمة الروسية ــ الإفريقية.

وأوضح بوجدانوف - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء - أن الاستعدادات للقمة في مرحلة نشطة الآن، مؤكدًا أنه لم يتم إلغاء المحادثات، مشيرًا إلى أنه يتم بنشاط التحضير للقمة، ولكن لم يتحدد موعدها حتى الآن.

يُشار إلى أن القمة الروسية - الإفريقية عُقدت أول مرة في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر 2019، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومن المقرر عقد القمة المقبلة في خريف العام الجاري 2022.