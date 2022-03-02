الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: «التجمع الوطني للأحرار» يعتزم انتخاب عزيز أخنوش رئيسًا للحزب

محمد بودريقة،
محمد بودريقة،

أكد أمين مجلس النواب المغربي، محمد بودريقة، عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن اجتماعًا بين أعضاء المكتب السياسي للحزب على إعادة انتخاب عزيز أخنوش، رئيس الوزراء المغربي الحالي رئيسًا للحزب لفترة 4 سنوات مقبلة، سيجرى خلال انعقاد مؤتمر الحزب يومي 4 و 5 مارس المقبلين.

وقال بودريقة، في بيانٍ اليوم، إنه منذ تولي عزيز أخنوش، رئاسة الحزب أصبح قويًا، مهيكلًا، ولديه مقومات، وصار الأقرب من الشعب واهتمامات الشارع المغربي.

وأضاف أن حزب "التجمع الوطني للأحرار" أعطى فرصة للشباب المغربي للمشاركة في العمل السياسي، وأن من رشحهم الحزب في انتخابات سبتمبر الماضي ونجحوا تقل أعمارهم عن 40 عامًا.

وأكد عضو البرلمان المغربي والمكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن حصيلة السنوات الأربع الأخيرة بالنسبة للحزب تحت رئاسة عزيز أخنوش، كانت مشرفة وقوية، وأن حصيلة الإنجازات ستمكن الحزب من المضي قدمًا نحو ما هو أفضل للمغرب والمغاربة.

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وائل لطفي

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