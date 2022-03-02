الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حلقة نقاشية للاعتماد والرقابة الصحية عن تصميم مؤشرات قياس أداء المنشآت الطبية

الدكتور اسلام أبو
الدكتور اسلام أبو يوسف

شارك الدكتور اسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وخبير الجودة، في حلقة نقاشية متخصصة بالتعاون مع جامعة بدر حول طرق قياس الأداء وكيفية تطبيق المقاييس العلمية في واقع العمل بالمجال الصحي من خلال جمع البيانات وتحليلها للاستفادة منها في ضمان التحسين المستمر لجودة العم، انطلاقا من دور الهيئة في التعليم المستمر ونشر ثقافة الجودة، وفي إطار التعاون مع شركاء النجاح بمجتمع البحث العلمي.

واستعرض نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، خلال محاضرة علمية متخصصة في إطار سلسلة من الفعاليات العلمية المشتركة بين الهيئة والجامعة، كيفية استخدام مفاهيم ومعايير موضوعية موحدة لقياس وتقييم الأداء في مجال الرعاية الصحية بما يكفل وحدة وموضوعية القياس والتقييم في المنشأة الطبية مؤكدا أهمية تنوع مؤشرات قياس الأداء ما بين المؤشرات الكمية والكيفية إلى جانب ربطها بالتخطيط والاحتياجات الإدارية الحقيقية داخل المنشأة حتى يستفيد بها صناع القرار بمختلف المستويات الإدارية.

وحول علاقة مؤشرات قياس الأداء بضمان الجودة المستمرة، أضاف إسلام أن تصميم مؤشرات قياس هو جزء لا يتجزأ من عملية التخطيط داخل المنشأة الطبية وليس فقط أداة للقياس، على أن يتم تصميمها بطريقة بسيطة في إطار منطقي يربط ما بين غايات المؤسسة، وأهدافها، وعملياتها بعلاقات سببية للوصول إلى إدارة فعالة وناجحة، لافتا إلى أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته وبالتالي لا يمكن تحسينه وفقا لقواعد الجودة.

وتابع: هناك دورة مستمرة لمؤشرات الأداء تبدأ باختيار المؤشرات المرتبطة بخطط المنشأة، ثم تطوير كل مؤشر ضمانا لفعاليته، يلي ذلك جمع البيانات والتأكد من صحتها، وصولا إلى تحليل البيانات وترجمة النتائج واستخدامها لتحسين الأداء.

وقد شارك في الفعالية العلمية  ٤٤٣ من العاملين في مجال الرعاية الصحية من مختلف أنحاء الوطن العربي مثل: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والسودان، وفلسطين، والأردن، ولبنان، وكذلك عدد من الممارسين الصحيين المصريين العاملين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والبرازيل، إلى جانب لفيف من خبراء الجودة من مصر والوطن العربي.

 

حلقة نقاشية الرقابة الصحية تصميم مؤشرات قياس اداء المنشآت الطبية نشر ثقافة الجودة المجال الصحي محاضرة علمية معايير موضوعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

تطوير لم يتخيه أحد.. نص كلمة «السيسي» خلال افتتاح مشروعات قومية بالجيزة

السيسي: نحتاج إلى القيام ببعض الإزالات لتحرير الحركة المرورية بالمناطق المزدحمة

الرئيس السيسي: «أخذنا أراضي كثيرة من القوات المسلحة دون تعويض»

محملة بـ 67 ألف طن قمح.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة قادمة من أوكرانيا

وزارة التضامن تعلن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة

الرئيس السيسى: محافظة القاهرة أصبحت عبارة عن كتلة عمرانية صماء مكدسة بالسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

جلال حمام

لماذا؟.. وماذا؟

مدحت بشاى

في مئوية تصريح 28 فبراير

د. القس صفوت البياضى

الملياردير.. ورحلة لصعود الي القمر

حسين دعسة

كلهم ذلك الاستبدادي الكليبتوقراطي!

سمر فرج فودة

لا للتنوير المزيف

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل

الصحة الإسرائيلية تسجل 4778 إصابة بفيروس كورونا