حلقة نقاشية للاعتماد والرقابة الصحية عن تصميم مؤشرات قياس أداء المنشآت الطبية

شارك الدكتور اسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وخبير الجودة، في حلقة نقاشية متخصصة بالتعاون مع جامعة بدر حول طرق قياس الأداء وكيفية تطبيق المقاييس العلمية في واقع العمل بالمجال الصحي من خلال جمع البيانات وتحليلها للاستفادة منها في ضمان التحسين المستمر لجودة العم، انطلاقا من دور الهيئة في التعليم المستمر ونشر ثقافة الجودة، وفي إطار التعاون مع شركاء النجاح بمجتمع البحث العلمي.

واستعرض نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، خلال محاضرة علمية متخصصة في إطار سلسلة من الفعاليات العلمية المشتركة بين الهيئة والجامعة، كيفية استخدام مفاهيم ومعايير موضوعية موحدة لقياس وتقييم الأداء في مجال الرعاية الصحية بما يكفل وحدة وموضوعية القياس والتقييم في المنشأة الطبية مؤكدا أهمية تنوع مؤشرات قياس الأداء ما بين المؤشرات الكمية والكيفية إلى جانب ربطها بالتخطيط والاحتياجات الإدارية الحقيقية داخل المنشأة حتى يستفيد بها صناع القرار بمختلف المستويات الإدارية.

وحول علاقة مؤشرات قياس الأداء بضمان الجودة المستمرة، أضاف إسلام أن تصميم مؤشرات قياس هو جزء لا يتجزأ من عملية التخطيط داخل المنشأة الطبية وليس فقط أداة للقياس، على أن يتم تصميمها بطريقة بسيطة في إطار منطقي يربط ما بين غايات المؤسسة، وأهدافها، وعملياتها بعلاقات سببية للوصول إلى إدارة فعالة وناجحة، لافتا إلى أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته وبالتالي لا يمكن تحسينه وفقا لقواعد الجودة.

وتابع: هناك دورة مستمرة لمؤشرات الأداء تبدأ باختيار المؤشرات المرتبطة بخطط المنشأة، ثم تطوير كل مؤشر ضمانا لفعاليته، يلي ذلك جمع البيانات والتأكد من صحتها، وصولا إلى تحليل البيانات وترجمة النتائج واستخدامها لتحسين الأداء.

وقد شارك في الفعالية العلمية ٤٤٣ من العاملين في مجال الرعاية الصحية من مختلف أنحاء الوطن العربي مثل: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والسودان، وفلسطين، والأردن، ولبنان، وكذلك عدد من الممارسين الصحيين المصريين العاملين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والبرازيل، إلى جانب لفيف من خبراء الجودة من مصر والوطن العربي.