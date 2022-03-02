الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طالب مصري من أوكرانيا: نتحرك إلى سلوفاكيا ودعواتكم نرجع بالسلامة

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلن عدد من الطلاب المصريين فى خاركوف بأوكرانيا عن تحركهم تجاه سلوفاكيا، وقال أحمد طارق طالب مصري يدرس فى جامعة خاركوف: نحن الآن فى مدينة تسمى اللكساندريا.

وأضاف أحمد طارق خلال تصريحاته لـ"الدستور"، أنهم سوف يتحركون على سلوفاكيا اليوم الأربعاء.

واختتم أحمد تصريحاته قائلا: كل اللى محتاجينه منكم إنكم تدعولنا نرجع مصر بالسلامة. 

وكانت قد استهدفت قوات الجيش الروسي، صباح اليوم الأربعاء، جامعة خاراكوف الوطنية التي كان يدرس بها آلاف المصريين بأوكرانيا.

ورصدت مقاطع فيديو، لحظة الانفجار ومدى تضرر المنشآت  التعليمية هناك، حيث أدى القصف إلى انفجار هائل، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأفادت السفارة الأوكرانية بالقاهرة، بأنه كان يدرس مئات الطلاب المصريين بهذه الجامعة، قبل أن تقع البلاد في حالة الحرب وتواجه قصف روسيًا.

كما تعرض أحد مستشفيات الولادة الكبرى بمدينة جيتومير الأوكرانية، إلى القصف الروسي فجر اليوم.

وتتجه أنظار الجيش الروسي في هذه اللحظات إلى الرؤوس النووية الموجودة بـ أوكرانيا للسيطرة عليها جميعًا وذلك بعد السيطرة على بعضها.

وكانت قد علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، على سؤال بشأن كيفية مساعدة الطلاب المصريين الموجودين في مدينة خاركوف الأوكرانية، تجنبًا للقصف الروسي عليها.

وقالت الوزيرة في منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "1- مدينة خاركوف قريبة من الحدود مع روسيا، وهي من أكثر المناطق اشتعالًا".

وأضافت الوزيرة: "2- نصيحة سفارتنا في كييف الالتزام بالتواجد داخل المنازل حفاظًا على سلامة أولادنا، حتى لو فيه قطارات شغالة، 3- النهاردة في الجلسة الحوارية الافتراضية مع الأولاد، كلمني طالب جازف على مسؤوليته الشخصية، واستقل القطار متجهًا إلى كييف، لكن شرح صعوبة الموضوع بعد لما انتظر من الصباح الباكر في محطة القطار إلى أن استقله في الرابعة عصرًا في ظل تكدس شديد مقلق".

سفارة المصريين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الطلاب المصريين المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

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