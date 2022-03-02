الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم 4 دورات تدريبية حول التغذية العلاجية وتصنيع منتجات الألبان

جانب من الدورات التدريبية
جانب من الدورات التدريبية

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ٤ دورات تدريبية خلال هذا الأسبوع، حول موضوعات التغذية العلاجية، وتصنيع منتجات الألبان.

وقال الدكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف الدور التوعوي للمعهد، من خلال البرامج التدريبية للمهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات.

وأشار عرفات إلى تنظيم دورة تدريبية  بمحطة البحوث الزراعية بسخا بعنوان "التغذية العلاجية"، شملت عددا من الموضوعات  منها تصميم برامج التغذية العلاجية بالاعتماد على ميكروبات الأمعاء – تغذية مرضى القولون التقرحى – تغذية المرضى المصابين بكورونا و تغذية مرضى الداء السكرى والضغط.

كما نظم المعهد دورة  بعنوان "الغذاء والتغذية"، بمحطة البحوث في محافظة اسيوط، شملت مجموعة من الموضوعات الهامة بداية من تعريف الغذاء والمكونات الكبرى والمكونات الصغرى للغذاء وفوائد كل منها لصحة وسلامة الجسم وكذلك الأضرار الصحية الناتجة عن نقص أو زيادة هذه المكونات عن الإحتياجات الغذائية المطلوية للجسم، فضلا عن تنظيم دورة تدريبية عملية بعنوان "صناعة بعض منتجات الالبان منزليا" لتصنيع بعض منتجات الالبان مثل اللبن الزبادي، ومشروب زبادي حيوي باستخدام بكتريا البروبيوتيك مضاف له عسل النحل، والجبن القريش بطريقة التصنيع الريفية و الجبن الطري كامل الدسم، كما تضمنت الدورة يوم عملي لتصنيع المنتجات ويوم لعرض المنتجات التي قام الباحثون بتصنيعها لتذوق هذه المنتجات و التى نالت اعجابهم و كذلك يوم للشرح النظري.

ونظم المعهد أيضا بمحطة البحوث الزراعية الصبحية بالغسكندرية، ندوة تثقيفية بعنوان القمح وحساسية الجلوتين، حيث تم استعراض انواع القمح المختلفة واستخدام انواع جديدة من المنتجات الخالية من الجلوتين للفئات التى لديها حساسية للجلوتين.

الزراعة تنظم دورات تدريبية حول موضوعات التغذية العلاجية وتصنيع منتجات

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وائل لطفي

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