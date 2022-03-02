الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لماذا يضع المشاهير شارات عباد الشمس في المناسبات العامة؟

جيل بايدن
جيل بايدن

تعتبر زهرة عباد الشمس  رمز الدعم والمقاومة، حيث ارتدت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن وممثلة أوتلاندر كايتريونا بالفي علنًا، لإظهار التضامن.

ارتدت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، زهور عباد الشمس المطرزة على ملابسها مرتين هذا الأسبوع في بيان قوي حول تضامن بلدها مع أوكرانيا.

وارتدت قناعًا أبيض للوجه مع عباد الشمس المطرز في حدث بالبيت الأبيض للاحتفال بشهر تاريخ السود.

أوضح مسؤولو البيت الأبيض لاحقًا أن بايدن ارتدت القناع لإظهار الدعم لشعب أوكرانيا.

أبدت بايدن مرة أخرى دعمها في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه زوجها الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الثلاثاء، كانت ترتدي فستاناً ساتاناً أزرق اللون من تصميم المصممة الأمريكية سالي لابوينت، والتي ظهرت أيضاً على معصمها بتطريز زهرة عباد الشمس، مع تكريم العلم الأمريكي.

وانضمت إلى بايدن ممثلة Outlander Caitriona Balfe في إظهار دعمها لأوكرانيا، حيث ظهرت الممثلة الأيرلندية على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Hollywood Critics Association لعام 2022 في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي، وهي تحمل زهرة عباد الشمس في حقيبة سوداء.

وانضم جيمي دورنان وكياران هيندز وجود هيل إلى بالفي (42 عاما) لتكريم الكاتب والمخرج كينيث برانا الذي سيحصل على جائزة الأوسكار في بلفاست .

يبدو أن زهور عباد الشمس التي يتم ارتداؤها كشارات أو دبابيس ستصبح أكثر وضوحًا خلال الفترة المتبقية من موسم الجوائز ، حيث تساعد هوليوود في لفت الانتباه إلى محنة الشعب الأوكراني.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لامرأة أوكرانية تواجه جنديًا روسيًا وتطلب منه وضع بذور عباد الشمس في جيبه.

عباد الشمس هو الزهرة الوطنية لأوكرانيا، وقد برز كرمز للدعم والمقاومة، وأصبحت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعرض رموز عباد الشمس مؤخرًا غزيرة عبر جميع المنصات.

جيل بادين السيدة الأولى عباد الشمس ​أوكرانيا مقاومة

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وائل لطفي

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