مروحية روسية تنتهك المجال الجوي الياباني.. وطوكيو تُعلق

أعربت وزارة الدفاع اليابانية، عن قلقها حيال انتهاك مروحية تابعة للجيش الروسي المجال الجوي الياباني، بالقرب من هوكايدو، اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان، أوردته صحيفة “جابان تايمز” اليابانية، إنه "في ظل الظروف الحالية يعد نشاط روسيا المتزايد في البحر والمجال الجوي حول اليابان مدعاة للقلق، وسنتخذ جميع الإجراءات الممكنة لرصده بيقظة".

وأضافت أن "المروحية دخلت المجال الجوي الإقليمي لليابان قبالة شبه جزيرة نيمورو على الساحل الشرقي للمقاطعة الواقعة في أقصى شمال البلاد".

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي، إن طوكيو احتجت على الرحلة الجوية إلى السفارة الروسية، ووصفتها بأنها "مؤسفة للغاية".

وبحسب الخارجية اليابانية، فقد استخدم الجيش الروسي تدريبات في بحر أوخوتسك ومناطق أخرى لإبراز قدراته على العمل في كل من المسارح الأوروبية والآسيوية في وقت واحد وسط الوضع في أوكرانيا.