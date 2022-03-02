الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي: حريصون على الأراضي الزراعية خلال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا حريصون على الأراضي الزراعية خلال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور وهي أراض خصبة جدًا قياسًا بأي أرض أخرى نحاول استصلاحها، مطالبًا بالمحافظة على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن مشكلة الإسكان ترسخت في نفوسنا منذ سنوات طويلة بأنه ليس لها أي حلول، لكننا تمكنا من وضع حلول لها، مؤكدًا أنه سيتم تلبية أي طلب على الشقق السكنية في أي محافظة من محافظات الجمهورية.

وشدد على أن حجم التحدي كبير، وعندما نقوم بالتخطيط لإقامة مشروع كالطريق الدائري الأوسطي، على سبيل المثال، ندرس كم محافظة سيخدمها هذا الطريق والذي يخدم القاهرة الكبرى والمحافظات القريبة منها.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن الدولة المصرية موجودة على شريط ضيق، وهذا ليس موجودًا في كثير من الدول، فكل الدول منتشرة على كامل أراضيها، وبالتالي حجم الحركة على الشريط الضيق لا بد أن تكون حركة عالية جدًا، سواء من خلال مترو أو سكة حديد أو طرق أو من خلال نهر النيل.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى وزير النقل المهندس كامل الوزير، متسائلًا:" أليس هناك من يحلم باستغلال نهر النيل، وأن نُحضر أتوبيسات نيلية لائقة وجميلة ونقدم خدمات محترمة للمواطنين"، فأجاب المهندس كامل الوزير قائلًا إنه خلال زيارته الأخيرة للمجر تم الاتفاق على إقامة مصنع لتصنيع أتوبيسات نهرية (سوم باص) بالتعاون مع المجر، مضيفًا "أن رئيس وزراء المجر بعث بالسلام إلى سيادتكم وكل الشعب المصري، ويقول إنه تحت أمر الشعب المصري في الصناعة وليس التوريد فقط".

وأوضح أنه تم الاتفاق مع المجر على توريد ستة أتوبيسات نهرية بواقع اثنين للقاهرة، واثنين للأقصر، واثنين لأسوان، لتعمل في المناطق السياحية قريبًا، مشيرًا إلى أنه بعد افتتاح مصنع الأتوبيسات النهرية، سيتم التصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من إنشاء المحاور الدائرية حول القاهرة الكبرى، هو التخفيف على حياة المواطنين وتسهيل حركة التجارة.

وأشار الرئيس السيسي إلى الفارق بين محور المريوطية قبل وبعد تطويره وكيف كان منظر ترعة المريوطية التي كان يتم إلقاء المخلفات بها من حيوانات نافقة، وغيرها، معتبرًا أن هذا أمر لا يليق بشعبنا ولا بمصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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