عمدة العاصمة الأوكرانية: هدف روسيا من هجومها هو كييف

قال عمدة العاصمة الأوكرانية (كييف) "فيتالي كليتشكو" اليوم الأربعاء: إن هدف روسيا من هجومها على بلاده هي العاصمة "كييف".



وأضاف كليتشكو- في تصريح خاص لقناة "سي إن إن" الأمريكية- أنهم على استعداد للدفاع عن العاصمة لأن الوضع ليس سهلًا، حيث تحاول روسيا استهداف المدينة، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يحاولون الفرار منها في حين تمكن عدد كبير من الأشخاص من الفرار بالفعل من العاصمة "كييف".



وأكد كليتشكو أنهم يبذلون قصارى جهدهما من أجل أن تستمر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه في الوصول إلى المواطنين، لافتًا إلى أنه في حال استهداف خطوط الكهرباء فإن الأمر سيكون كارثيًا للعاصمة.



وأعرب كليتشكو عن فخره بأن يكون أوكرانيًا، مشيرًا إلى أن من الأولويات أن نكون مستقلين حيث سنقوم بالدفاع عن عائلاتنا ومدينتنا وبلادنا ومستقبلنا.



وأضاف "أننا نحارب من أجل العالم الديمقراطي بأكمله"، مشيرًا إلى أننا في حاجة إلى دعم جميع الدول كما أننا على اتصال مباشر مع الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى التي قامت بالفعل بإرسال المواد الغذائية وجميع الاحتياجات إلى العاصمة "كييف".



وأكد كليتشكو أن هناك حاجة في الوقت الحالي إلى فرض المزيد من العقوبات الصارمة ضد روسيا، ويجب أن يتحد العالم الديمقراطي بأكمله لأن هذه الحرب ليست فقط على أوكرانيا بل إنها تعد تحديًا للعالم الحديث والديمقراطي بأكمله، قائلًا إن السبب في اندلاع الحرب هو "أن الحلم في أن نكون جزءًا من العائلة الأوروبية ليس أمرًا مقبولًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرغبته في جعل أوكرانيا جزءًا من الإمبراطورية الروسية"، مؤكدًا- عن رد الفعل في حال دخول روسيا العاصمة الأوكرانية "أننا سنقاتل في كل ميدان وشارع".