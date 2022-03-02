ترجع إيرادات سينما «نصف العام الدراسي».. والجريمة الأول

شهد شباك التذاكر المصري خلال الأيام الماضية تراجعا كبيرا في الإيرادات نتيجة انخفاض إقبال الجمهور على دور العرض، وشهدت الإيرادات الخاصة بموسم سينما "نصف العام الدراسي" تصدر فيلم الجريمة للإيرادات بشكل عام.

إيرادات فيلم الجريمة

فخلال الأسبوع المنقضي استطاع فيلم "الجريمة" بطولة النجم أحمد عز وعدد كبير من النجوم تحقيق مليون و350 ألف جنيها لتصل كل إيراداته حتى اليزك إلى 29 مليون جنيه و750 ألفا متصدرا الموسم بشكل كامل ويشاركه في البطولة كلا من النجمة منة شلبي، وماجد الكدواني، وسيد رجب، محمد جمعة، وهو قصة وإخراج شريف عرفة.

إيرادات فيلم حامل اللقب

وفي الإيرادات الأسبوعية وصل فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجي للمركز الثاني محققا إيرادات بقيمة مليون جنيها و300 ألفا؛ لتصل كل إيراداته منذ طرحه إلى 8 ملايين جنيها و300 ألفا، ويشارك في بطولته كلا من دينا الشربيني، ومحمد سلام، ويدور حول شخصية لاعب كرة قدم، والفيلم من تأليف هشام ماجد، وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وتراجعت الإيرادات الأسبوعية لفيلم "من أجل زيكو"، بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي، بعد النجاحات الكبيرة خلال الفترة الماضية حيث جمع الفيلم هذا الأسبوع إيرادات بقيمة 860 ألف جنيهليصل إلى 25 مليونا و950 ألف جنيه وهومن بطولة الفنان القدير محمد محمود وعمرو عبدالجليل، ومحمود حافظ، ورانيا منصور، وكارولين عزمي ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وجاء فيلم تماسيح النيل في مرتبة متأخرة بعد تراجع الإيرادات الأسبوعية فحقق الفيلم هذا الأسبوع إيرادات بقيمة 175 ألف جنيها لتصل كل إيراداته إلى 2 مليون و700 ألفا وهو من بطولة مصطفى خاطر، وحمدي المرغني، وخالد الصاوى، وكريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابلسى، بدرية طلبة، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.