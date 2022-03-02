الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طالب مصري عائد من أوكرانيا: «الحمد لله الذي رزقنا نعمة الوطن والأهل»

الطلاب المصريون
الطلاب المصريون

وصل العديد من الطلاب المصريين العائدين من رومانيا إلى بيوتهم الآن، وقال مصطفى إسماعيل أحد الطلاب في منشورٍ له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللهم لك الحمد يارب.. أخيرًا أنا في وسط أهلي والحمد لله .. الحمد لله الذي رزقنا نعمة الوطن والأهل.. الحمد لله الذي ردنا عافيين وسالمين الحمد لله.. بطمن الجميع عليا أنا في بيتي أخيرًا».

واستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الثلاثاء، طائرة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من رومانيا وعلى متنها 181 راكبًا (١٧٥من الطلاب و٦ من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحي)، والتي تم تخصيصها لعودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجلاء الطلاب المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع فريق من العلاقات العامة، إنهاء إجراءات وصولهم، داخل صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم.

كما خصصت إدارة الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين، طبيبًا على متن الطائرة، وتم تزويده بـ200 تحليل فيروس كورونا السريع Rapid Test؛ لفحص الركاب المصريين بالطائرة، وإجراء التحاليل لمن لا يحمل شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، وكذلك يقوم الطبيب بفحص الركاب ومتابعة حالتهم الصحية، خاصة أنهم منذ عدة أيام نازحين من المدن الأوكرانية إلى الدول المجاورة، وتم تجميعهم في العاصمة الرومانية بوخارست.

وقال أحد الطلاب: «شكرًا للسفارة المصرية اللي معانا من أول ما دخلنا رومانيا ومسابوناش لحظة لحد ما اطمنوا علينا.. مرة تانية وتالتة شكرًا من كل قلبي للسفارة المصرية اللي تابعت معانا الأكل والشرب والنوم واتعاملت بالسرعة دي، إحنا مكملنلش في رومانيا ١٤ ساعة وفي طريق العودة أهو وحطوا معانا مندوب للسفارة كمان عشان يفضل متابع معانا».

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