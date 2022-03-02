وزارة الشباب تطلق منافسات النسخة الثانية لدوري منتخبات كرة السلة بنات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة منافسات النسخة الثانية من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب قادرون باختلاف»، بمشاركة 20 محافظة، خلال الفترة من (1-6) مارس، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

حضر حفل الافتتاح الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة هدي أبو ضيف عضوا مكتب قادرون باختلاف بالوزارة، الدكتور عاطف صلاح المشرف العام علي الدوري وممثل الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وحسين فرج، خالد الحديدي ممثلي الإدارة المركزية لمراكز الشباب.

تضم اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور هشام أحمد علي رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور محمد جمال، والدكتور عبد العظيم صلاح، وأميرة علي، ويدير المباريات لجنة الحكام والتي تضم كل من الكابتن محمود إبراهيم، والكابتن خالد أحمد، والكابتن حسام عبد المنعم، والكابتن أحمد محمود علي، والكابتن آلاء خالد، والكابتن أحمد محمود فهمي.

وتم تقسيم المحافظات المشاركة إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 5 منتخبات، حيث ضمت المجموعة الأولى محافظات (المنوفية، كفر الشيخ، المنيا، الأقصر، مطروح)، وضمت المجموعة الثانية محافظات (القليوبية، أسيوط، بورسعيد، الفيوم، الشرقية)، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات (الجيزة، الاسكندرية، شمال سيناء، السويس، دمياط)، فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات (بني سويف، القاهرة، قنا، البحيرة، الوادي الجديد).

يذكر أن الهدف من إقامة هذا الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، علي غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة الي بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.