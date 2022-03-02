الأربعاء 02 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المستشفيات التعليمية تناقش مضاعفات سوء التغذية فى مؤتمر المعهد القومى للتغذية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

افتتح الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المؤتمر الدولى السنوى للمعهد القومى للتغذية، اليوم، والذى ينعقد تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الفترة من ١ إلى ٣ مارس ٢٠٢٢ ، حيث بدأت جلسات المؤتمر وورش العمل من الأمس وتستمر لليوم وغدا، وذلك بمشاركة العديد من الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ومنظمة برنامج الغذاء العالمى والجامعات والمعاهد المتخصصة والجمعيات المصرية ذات الصلة.

وصرح الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأن المعهد القومى للتغذية من أعرق المؤسسات العاملة فى مجال التغذية بمصر والشرق الأوسط، وهو المرجعية الرئيسية للخطط والاستراتيجيات التغذوية داخل مصر، بالإضافة إلى أنه الجهة المسئولة عن مراجعة اعتماد جميع المنتجات الغذائية المتداولة بالسوق المصرية من خلال أحدث معامل التحليل والمعايرة ، ويعتبر المؤتمر السنوى لمعهد التغذية ملتقى دولى لجميع المهتمين والعاملين بمجال التغذية داخل مصر وخارجها ، حيث تشارك فى جلسات هذا العام العديد من المنظمات الدولية لطرح وتبادل الرؤى والأفكار للوصول إلى حلول جذرية لمشاكل التغذية المختلفة ومضاعفاتها ، وقد تم تكريم ممثليهم على هامش المؤتمر تقديرا للتعاون الدائم والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

وأضاف بأن المؤتمر سيخصص جلسة لمناقشة المبادرة الرئيسية لعلاج أمراض السمنة والتقزم وكيفية الاستفادة من نتائج هذا المسح لوضع الاستراتيجيات الملائمة للحد من انتشار هذه الأمراض بين أطفالنا طبقا لرؤية القيادة السياسية.

وأفادت الدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومى للتغذية بأن مؤتمر هذا العام شهد مشاركة فعالة مع مختلف الجهات العلمية والبحثية فى هذا المجال ، حيث سيناقش المؤتمر التغذية المناسبة لمرضى كورونا والمتعافين منها ، ومرضى الأورام خلال فترة تلقيهم العلاج ، وكذلك مضاعفات سوء التغذية التى قد تسبب أمراض مختلفة بالقلب والسكر والنظر والأعصاب والكبد والسمنة ومشاكل الهضم ، بالإضافة الى مشاكل التمثيل الغذائي عند الأطفال حديثى الولادة وأهمية الرضاعة الطبيعية ، كما ستخصص جلسة لمناقشة برنامج التغذية المدرسية والتى ساهم فيها المعهد بدور حيوي.

المستشفيات التعليمية مضاعفات سوء التغذية المعهد القومي للتغذية ورش العمل الهيئات الدولية الصحة العالمية اليونيسيف برنامج الغذاء العالمي

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وائل لطفي

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