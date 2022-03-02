مقتل شاب وسيدة في ظروف غامضة على يد مجهول بالمرج

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثتي شاب وسيدة في منزلين مجاورين بمنطقة المرج بالقاهرة.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بإطلاق شاب الرصاص على شاب وسيدة ومصرعهما، وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبيَّن العثور على جثة سيدة تدعى «سماح»، 30 عامًا، داخل شقتها في الطابق الأرض، مصابة بعدة طلقات نارية في الصدر والرأس.

كما تبيَّن من التحريات الأولية العثور على جثة شاب ثلاثيني، مصاب بطلقات نارية، في المنزل المجاور لمنزل المجني عليها الأولى، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، لانتداب الطب الشرعي وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.