الدولة تتحدى العشوائيات.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي منذ قليل

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ٢ مارس ٢٠٢٢ افتتاح عدد من المشروعات القومية في قطاع الإسكان وقطاع الطرق، وعدد من المشروعات القومية بنطاق القاهرة الكبرى في قطاعي الإسكان والطرق بمدينة 6 أكتوبر، وتوسعة المحاور داخل محافظة الجيزة.

وجاءت أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال الافتتاح كالتالي:

تحدي الدولة مع العشوائيات:

أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة تواجه تحدي كبير في التعامل مع منطقة كرداسة بسبب العدد الكبير من السكان وأن الأمر يتطلب بعض الإزالات للعشوائيات هناك، وقال: "لدينا مبدأ عام بأن أي إزالات لصالح النفع العام، فإن الدولة تعوض الناس، ورغم الخطة الطموحة التي عرضها رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فمن المفترض أن تنتهي هذا العام".

الأشغال على الطريق الدائري كبير:

أدعو المصريين لملاحظة حجم الإشغال على الطريق الدائري، ده مفيش شباك واحد راكب على أي شقة هناك ثقافة البناء غير المخطط فى مصر ونحن بحاجة لتجاوزها.

وفروا فلوسكم:

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظاهرة البناء غير المخطط على الطريق الدائري، خاصة أن معظم الوحدات السكنية غير مستغلة وقال: وفروا فلوسكم وبلاش تبنوا عقارات لا يتم تسكينها، نحن قادرون كدولة على تلبية مطالب المواطنين ولكن فى المقابل نطالبكم بالالتزام ومراعاة مصلحة الدولة.

ساعدوا الدولة المصرية:

الدولة المصرية موجودة على شريط ضيق وبالتالي حجم الحركة عالى للغاية وقال: “لا أريد تشويه فكر وذوق الطفل المصري”.

نحاول التخفيف على الناس:

نعمل في الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والصورة التي نقدمها للناس الهدف مش إننا نسجل جهدنا، بل إننا نحل مسائل ونخفف على الناس حركتها اليومية والاقتصادية.

المشروعات القومية لها تأثير على التلوث:

وقال الرئيس السيسي إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في الطرق لها تأثير كبير على نسب التلوث وقال: “نحتاج ونحن في المؤتمر نعرض الخطة الاستراتيجية لتخفيف حجم التلوث في مصر من خلال مشروعات مختلفة كالكهرباء والسكك الحديد”.