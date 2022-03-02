الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع أسعار القمح اليوم في السوق المحلي والعالمي

القمح
القمح

قفزت أسعار القمح لدى تجار الجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، في السوق المحلي المصري، وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي، تباينت أسعار القمح، بين الارتفاع والاستقرار في القيمة الشرائية.

وعلى الصعيد العالمي، فقد قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات الأربعاء، منتصف جلسات الأسبوع ببورصة شيكاغو للتجارة.

وجاءت أسعار القمح محليًا على النحو التالي:

صعد سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، بنحو 500 جنيهًا ليسجل سعر الطن 7,000 جنيه ،وارتفع سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بنحو 550 جنيهًا، ليسجل 6,950 جنيهًا للطن، في السوق المحلي ،كما زاد سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بمقدار 550 جنيهًا، ليسجل 6,950 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

أسعار العقود الآجلة للقمح فى بورصة شيكاغو

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح اليوم الأربعاء 2 مارس في بورصة شيكاغو للتجارة، إذ صعد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 1.25 سنت، ليصل إلى 1003 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة صعود 0.12%.

كما زادت أسعار عقود مايو الآجلة لتداول القمح، بمقدار 58.25 سنت، لتصل إلى 1042.25 سنت لكل بوشل أي بنسبة 5.92%.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فاتورة القمح المحلي 18 مليار جنيه والمستورد 22 مليار جنيه تقريبا سنويا.

وقال المصيلحي إنه تم طرح مناقصة عالمية لتوريد أقماح لمصر لمتابعة وضع الأسعار العالمية.

وكشف عن إلغاء تلك المناقصة لأن من تقدم لها الأمريكان والفرنسيين بنوع قمح صلب يستخدم في إنتاج المكرونة وليس الخبز، كما أن الروس والأوكران لم يتقدموا لها نتيجة الأوضاع الحالية لديهم.

وأوضح المصيلحي أن العام الماضي تم استيراد أقماح من 4 دول وهي كالتالي: بنسبة 29٪ من روسيا و23٪ أوكرانيا و43٪ من رومانيا والنسبة المتبقية من فرنسا.

وأشار إلى أن فرنسا عرضت على مصر توريد القمح في أي وقت، قائلا: “كان هناك اجتماع مع السفير الفرنسي قبل الحرب الروسية الأوكرانية بيوم واحد و كانت تبدو عليه ملامح حدوث تلك الحرب”.

وكشفت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن إلغاء المناقصة العالمية لشراء القمح للمرة الثانية على التوالي، طبقا لنص المادة رقم 37 من القانون رقم 182 لسنة 2018.

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وائل لطفي

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