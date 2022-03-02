ارتفاع إنتاج روسيا من النفط في فبراير

أوضحت حسابات جديدة بناء على تقرير لوكالة إنترفاكس للأنباء أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز، ارتفع في فبراير إلى 11.06 مليون برميل يوميًا، في حين تعثرت حركة التجارة في الخام بفعل العقوبات المفروضة بسبب التطورات في أوكرانيا.

وزاد الإنتاج من 11 مليون برميل في اليوم في يناير. في حين قالت "إنترفاكس" إن إنتاج النفط ومكثفات الغاز الإجمالي بالأطنان بلغ 42.23 مليون طن الشهر الماضي، بالمقارنة مع 46.35 مليون في يناير الذي كان عدد أيامه يزيد ثلاثة أيام.

وتواجه روسيا صعوبات في بيع نفطها في أعقاب العقوبات الشاملة التي فرضها الغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وكانت آثار العقوبات محسوسة في سوق النفط.

وقُدمت عروض لبيع خام أورال الروسي الرئيسي بخصم يزيد على 18 دولارا للبرميل عن سعر مزيج برنت في المعاملات الفورية، وهو فارق قياسي لم يحدث منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.

وحتى بهذا السعر عجز التجار عن إيجاد مشترين مستعدين للشراء.

وقالت “إنترفاكس” -أيضًا- إن صادرات النفط الروسية خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت 12.7 في المئة في شهري يناير وفبراير عما كانت عليه قبل عام إلى 36.99 مليون طن أي 4.6 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وفي سياق متصل، تخطى سعر خام برنت عتبة الـ110 دولارات للبرميل، صباح اليوم الأربعاء، في حين قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5%، مع تنامي المخاوف بشأن إمدادات النفط بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتواصل العقوبات الغربية ضد موسكو.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 5% ليصل إلى 110.09 دولار، في حين زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل بنسبة 5.06% ليصل إلى 108.64 دولار للبرميل.

وفي السياق نفسه ستعقد منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" اجتماعاً الأربعاء تشارك فيه روسيا للبحث في إمكان زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار.

وفي محاولة لتهدئة الأسعار، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء فيها ستسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية 60 مليون برميل لتهدئة مخاوف الأسواق بخصوص أسعار النفط.