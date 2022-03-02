إيهاب الفار: خطة تطوير محور «صفط اللبن- الخمايل» لتقليل التكدس بكرداسة

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إننا نعمل على تطوير محور «صفط اللبن- الخمايل» لتقليل التكدس في طريق كرداسة.

وأشار الفار- خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في قطاعي الطرق والإسكان، بحضور الرئيس السيسي- إلى أن هناك 7 طرق طويلة بالإضافة إلى 5 طرق موجودة بإجمالي 12 طريقًا طوليًا بالجيزة.

وتابع: «لدينا 6 محاور تمّ تنفيذها وسيتم افتتاحها اليوم الأربعاء».

وذكر أن الرئيس السيسي وجّه بخطة لتطوير وإنشاء الطرق الجديدة، حيث تم التخطيط لتطوير محاور محافظة الجيزة وربطها بمختلف المحافظات الأخرى.

واستعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنمية وتطوير وتخطيط المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، موضحًا أن تطوير المحاور المرورية القائمة وخلق محاور جديدة بالقاهرة الكبرى جزء من خطة تطوير الطرق.