السيسي: نحتاج إلى القيام ببعض الإزالات لتحرير الحركة المرورية بالمناطق المزدحمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن حجم المساكن الموجودة في مناطق كرداسة وناهية يعد تحديًا كبيرًا أمام تحرير الحركة المرورية بتلك المناطق.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن الدولة المصرية وضعت مبدأ عامًا للوصول إلى تطوير بشكل أسرع في الوقت الحالي، مضيفًا أننا قد نحتاج إلى القيام ببعض الإزالات وتعويض الناس لتحرير الحركة المرورية بالمناطق المزدحمة سكانيًا.

وأكد الرئيس أن الدولة نفذت مشروعات كبيرة في إنشاء الطرق والكبار لتيسير حركة المواطنين بتنفيذ 700 كيلو طريق فقط في القاهرة، قائلًا: اللي اتعمل في مصر عمل كبير جدًا، أقصد الطريق الدائري الإقليمي والأوسطي.

جاء ذلك خلال تعقيب الرئيس على كلمة قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن تطوير محور صفط اللبن ـ الخمايل لتقليل التكدس فى طريق كرداسة.

وكانت بدأت أعمال التطوير في المناطق، التي تعاني من زحام مروري مثل كرداسة والسادس من أكتوبر، إلى جانب تطوير مركز أطفيح والصف من خلال مبادرة حياة كريمة، واستعرض رئيس الهيئة الهندسية، كل المجهودات وخطة الدولة في تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، في محافظة الجيزة والتي تتكون إداريًا من 110 مراكز ومدن.

وأشار اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن هناك 7 طرق طويلة، بالإضافة إلى 5 طرق موجودة بإجمالي 12 طريقًا طوليًا بالجيزة.

كما أعلن أنه لدينا 6 محاور تم تنفيذها وسيتم افتتاحها اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بخطة لتطوير وإنشاء الطرق الجديدة حيث تم التخطيط لتطوير محاور محافظة الجيزة وربطها بمختلف المحافظات الأخرى.